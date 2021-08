Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. "Kable leżą na torowisku, na przystanku, obok wejścia do metra"

Do zdarzenia doszło po godzinie 9.00 w rejonie skrzyżowania ulicy Woronicza oraz alei Niepodległości. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, najprawdopodobniej to kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną. - Kable leżą na torowisku, na przystanku, obok wejścia do metra Wierzbno - opisuje nasz reporter.