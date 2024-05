Cztery platany się nie przyjęły

Wymiana platanów nie wiązało się dla miasta z dodatkowymi kosztami. - Wszystkie prace zieleniarskie, które prowadzimy w pasie drogowym, są na gwarancji, standardowo trzyletniej (tak jest też w tym przypadku). To jest odpowiedni czas by ocenić, czy drzewa się przyjęły, czy są zdrowe. My oczywiście nad tym wszystkim czuwamy, mamy świetny zespół do spraw zieleni. Wszelkie ubytki są w tym czasie naprawiane na koszt wykonawcy - tłumaczy Dybalski. - Dopiero po okresie gwarancji, kiedy wszystkie ustalenia między nami a wykonawcą zostaną spełnione, takie drzewa przechodzą pod opiekę Zarządu Zieleni - opisuje rzecznik drogowców.