Ekspertyza o złym stanie kolektorów powstała jeszcze przed pierwszą awarią. Została utajniona

Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że warszawscy urzędnicy wiedzieli o postępującej degradacji kolektorów do oczyszczalni Czajka już rok przed pierwszą awarią. Ekspertyza trafiła do urzędu miasta, ale została utajniona.

Jak przekazała WP, z utajnionego przez urzędników dokumentu - do którego dotarł portal - wynika, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaobserwowało problemy z rurociągami transportującymi ścieki do Czajki w 2017 roku. W Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Politechniki Warszawskiej zamówiono wtedy ekspertyzę. W lipcu 2018 naukowcy dostarczyli dokument, z którego wynikało, że kolektory ulegają przyspieszonej degradacji, a ich żywotność określili na około 15 lat. Tymczasem MPWiK utrzymywało, że trwałość materiału, z którego wykonano instalację, to co najmniej pół wieku. Przygotowany przez specjalistów dokument z opisem niebezpiecznych dla instalacji zjawisk MPWiK postanowiło utajnić.