87 tysięcy złotych kary dla spółdzielni za niesegregowanie śmieci 

Spółdzielnia planuje wprowadzenie monitoringu

Prezes spółdzielni Rafał Januszkiewicz przekazał w rozmowie z dziennikiem, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało skierowane odwołanie w tej sprawie. "Po przeanalizowaniu kondycji finansowej nieruchomości nie podwyższyliśmy opłat dla naszych mieszkańców, to ostatnia rzecz, jaką chcemy w tak trudnych czasach robić. Prawidłowa segregacja śmieci to bolączka nie tylko naszej spółdzielni (...). To jednak duża spółdzielnia i niestety nie jesteśmy w stanie przypilnować każdego wrzucanego do pojemnika worka ze śmieciami" - powiedział Januszkiewicz, cytowany przez "Stołeczną".

Kilka dni temu na stronie internetowej spółdzielni pojawił się komunikat, w którym apeluje do mieszkańców "aby poważnie podchodzić do tego tematu i sortować śmieci do odpowiednich pojemników". "Zwracajmy uwagę na to, co wrzucamy do poszczególnych pojemników. My będziemy o tym stale przypominać, ale nie postawimy żandarma przy każdym pojemniku, aby sprawdzał, co ludzie przynoszą w workach i gdzie to wrzucają. Możemy za to skończyć z odpowiedzialnością zbiorową. Systemy monitoringu są coraz tańsze i jakościowo coraz lepsze. Jeżeli moglibyśmy stwierdzić, kto konkretnie jest odpowiedzialny za brak selektywnej zbiórki, to w przypadku, gdyby taka sytuacja zakończyła się karą, mielibyśmy kandydata do zwrotu kosztów. Na dodatek poprawiłyby się bezpieczeństwo i porządek wokół altan śmietnikowych. Analizujemy wprowadzenie takiego rozwiązania i zapewne tam, gdzie to możliwe, będziemy je wdrażać jeszcze w tym roku" - czytamy w komunikacie spółdzielni.