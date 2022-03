Na Woli powstanie punkt pomocy dla Ukraińców szukających pracy

Przy Młynarskiej obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakresie szukania pracy, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy uruchomi też dla nich infolinię.

W środę 16 marca Wojewódzki Urząd Pracy uruchomi punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy, który będzie znajdować się przy Młynarskiej 16 w Warszawie. Ponadto WUP stworzy infolinię funkcjonującą pod numerem 22 578 45 80 . Porady będą udzielane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Infolinia i punkt informacyjny będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Na miejscu pomogą doradcy zawodowi

Porady udzielane osobom dzwoniącym na infolinię mają obejmować między innymi kwestię usług urzędów w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej dla osób poszukujących pracy w Polsce. - Doradcy zawodowi pomogą obywatelom Ukrainy sporządzić dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, wskażą jak szukać pracy, przekwalifikować się lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Poinformują o możliwościach, z jakich obywatele Ukrainy mogą skorzystać w ramach oferty aktywizacyjnej miejskich i powiatowych urzędów pracy. Nasi doradcy i psychologowie będą także udzielali informacji do jakich instytucji uchodźcy mogą się zwracać o pomoc. Z naszej strony do dyspozycji obywateli Ukrainy będą dwie osoby - doradca zawodowy lub psycholog oraz tłumacz doskonale znający rynek pracy - wyjaśniła cytowana w komunikacie prasowym Emilia Jędrej, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.