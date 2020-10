Ratusz szuka operatora "patelni"

Do końca tygodnia ratusz czeka na oferty artystów, firm i organizacji, którzy przez najbliższe trzy lata chcieliby odpowiadać z murale na "patelni". Ich dzieła będą kontynuowały zwyczaj zamieniania ścian przed wejściem do metra w plenerową galerię sztuki.

Popularna "patelnia" to plac przed stacją metra Centrum. Otaczają go ściany pokryte muralami. Od lat wykorzystuje je stołeczny ratusz w celu kampanii społecznych oraz promocji kultury sztuki. Teraz urzędnicy ogłosili konkurs na operatora tej przestrzeni, który będzie musiał ją zagospodarować. Poszukiwane są podmioty związane ze sztuką StreetArt, również te związane z organizacjami pozarządowymi, działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Jak informuje ratusz, zwycięzca przetargu będzie dysponował ścianami "patelni" do 2 listopada 2023 roku. W tym czasie będzie zobowiązany do wykonania "nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 murali, realizujących kampanie miejskie, społeczne oraz murale według projektów własnych". Każdy z nich będzie mógł być eksponowany nie dłużej niż dwa miesiące.

Sztuka uliczna nastawiona na refleksję

Urzędnicy tłumaczą też, jakie kryteria powinna spełniać oferta, by mieć szansę na wygranie przetargu. "Koncepcja zagospodarowania przestrzeni przy wejściu do stacji metra Centrum powinna zakładać jej ożywienie poprzez projekcję nastawioną na interakcję sztuki z widzem. Realizowane murale mają wywoływać pozytywne skojarzenia z Warszawą jako miastem otwartym i zachęcającym do działań. Powinna je cechować wysoka wartość artystyczna. Docenimy też uatrakcyjnienie miejsca i zwrócenie uwagi na estetykę przestrzeni" - informuje w komunikacie rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.