Rozbudowa ulicy, nowa droga rowerowa, która połączy się z popularnym szlakiem. Zmiany na Karczunkowskiej

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbudowy Karczunkowskiej na odcinku od Puławskiej do granicy miasta. Urzędnicy zapowiadają, że pojawią się tam chodniki i droga rowerowa.

Karczunkowska to droga dojazdowa do Puławskiej, niedaleko południowej granicy Warszawy. Codziennie korzysta z niej wielu kierowców, którzy z okolicznych miejscowości chcą dojechać do centrum stolicy. Ulicę przecinają tory, gdzie kolejarze postanowili wybudować wiadukt. Obok znajduje się pierwsza w granicach miasta stacja kolejowa na linii Warszawa-Radom, czyli Warszawa Jeziorki.