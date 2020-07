"Powiedzieli, że muszą wyrównać rachunki". Rodzina na Ursynowie sterroryzowana

Zaczęło się przy jednej z dyskotek w Śródmieściu - jak podają funkcjonariusze, wywiązała się tam awantura. - Między 27-latkiem a innym mężczyzną doszło do wymiany słów, a następnie ciosów. Wydawało się, że nieporozumienie było załatwione, jednak jedna ze stron konfliktu nie czuła się usatysfakcjonowana. Mężczyzna wiedział, gdzie mieszka jego rywal. Zwołał więc swoich kolegów - podał Robert Koniuszy, rzecznik mokotowskiej komendy.

Pojechali na Ursynów

- Mężczyźni wsiedli do samochodu i pojechali na Ursynów do pokrzywdzonego. Nie było go w mieszkaniu. Drzwi otworzył jego brat, który został od razu zastraszony nożem i przedmiotem przypominającym pistolet. Podobnie jego matka, która była w domu. Sprawcy rozboju powiedzieli, że muszą wyrównać rachunki i skoro nie ma mężczyzny, którego szukają, zabiorą kilka rzeczy - przekazał Koniuszy.