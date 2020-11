Zamontowali progi na jednej z najniebezpieczniejszych ulic Ursynowa. "Nie usatysfakcjonuje to pieszych i kierowców"

Audyt bezpieczeństwa

Według audytu bezpieczeństwa z 2017 roku aż cztery z 16 najbardziej niebezpiecznych przejść na Ursynowie znajdowały się właśnie przy Roentgena (na wysokości numeru 16 i przy skrzyżowaniach Roentgena z Pustułeczki, Makolągwy i Łukaszczyka). Wszystkie dostały zero punktów w ocenie bezpieczeństwa. Drogowcy zdecydowali się na poprawę bezpieczeństwa dopiero po wypadku na Sokratesa. Teraz podali, co się zmieniło na jednej z najniebezpieczniejszych ulic Ursynowa.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, progi zwalniające pojawiły się przed nieosygnalizowanymi przejściami dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pileckiego do ronda WOŚP.

"Chcieliśmy, żeby było jak na Sokratesa"

Ale czy mieszkańcy Ursynowa z progów zwalniających są zadowoleni? ZDM początkowo obiecywał im zamontowanie na Rentgena sygnalizacji świetlnej. Z kolei Biuro Polityki Mobilności i Transportu postulowało, by jezdnia została zwężona.

- Docelowo chcieliśmy, żeby było jak na Sokratesa. Żeby była wzorcowa ulica, która by rozwiązała wszystkie problemy pieszych. Mamy długą ulicę, gdzie kierowcy lubią przyspieszyć. Podejrzewam, że takie rozwiązanie jest kwestią finansów. Zarząd Dróg Miejskich zamiast zastanowić się, żeby zrobić zwężenie, czy sygnalizację świetlną zdecydował się na rozwiązanie, które nie usatysfakcjonuje ani pieszych, ani kierowców - mówi Paweł Lenarczyk radny Ursynowa, który razem z mieszkańcami interweniował w sprawie ulicy Roentgena.

Z instalacji progów nie do końca zadowolony jest również burmistrz Ursynowa Robert Kempa. - Każde rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pieszych jest ważne. Szczególnie na Roentgena, gdzie kierowcom zdarzało się przekraczać nawet 100km/h. Zachęcałem Zarząd Dróg Miejskich do zwężenia jezdni do jednego pasa przed przejściami dla pieszych, ale teraz trzeba się przyjrzeć wdrożonym rozwiązaniom i zobaczyć czy się sprawdziły - mówi tvnwarszawa.pl burmistrz.