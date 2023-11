Pościg za autem na brytyjskich numerach rejestracyjnych, padły strzały

W poniedziałek na Ursynowie policjanci ścigali kierowcę, który nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Doszło do kolizji z radiowozem. Padły strzały ostrzegawcze. Ostatecznie 18-latek został zatrzymany. Nie miał prawa jazdy.

Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 przy ulicy Puławskiej. Jego przebieg opisał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Renault na brytyjskich numerach rejestracyjnych ponieważ jego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość. Gdy policjant podchodził do zatrzymanego auta, jego kierowca gwałtownie ruszył. Rozpoczął się pościg - relacjonował Śniadała.