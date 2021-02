Skąd pieniądze na park nad POW? "Brakuje od dwóch do trzech milionów"

Zarząd Zieleni pokazał poprawioną koncepcję parku nad tunelem obwodnicy na Ursynowie. Zamiast strumyków, będzie tańsza zieleń. Są też elementy do realizacji w pierwszej kolejności i takie, do których będzie można wrócić dopiero, gdy znajdą się na to środki. A tych niestety brakuje.

W poprawionym projekcie park nad Południową Obwodnicą Warszawy jest podzielony na sześć odcinków. Ich granice wyznaczają przecinające park ulice: Pileckiego - Stryjeńskich, Stryjeńskich - Braci Wagów, Braci Wagów - alej KEN, aleja KEN- Lanciego, Lanciego - Rosoła, Rosoła - Nowoursynowska. Łączna długość parku ma odpowiadać dwukilometrowemu tunelowi obwodnicy.

Podczas obrad Komisji Architektury i Ochrony Środowiska przy Radzie Ursynowa przedstawiono podstawowe założenia. Co się zmieniło względem pierwotnej koncepcji? Większość różnic dotyczy proponowanych wcześniej strumyków. Zarząd Zieleni chce z nich zrezygnować. - Aby woda mogła płynąć, musiałaby być uzdatniana. To są bardzo duże przedsięwzięcia. Wolelibyśmy nie wprowadzać elementów z wodą stojącą, zanieczyszczoną i trudną do utrzymania. Dlatego na tym etapie nie rekomendujemy tego i proponujemy zastąpienie strumyka zielenią - tłumaczyła radnym Kamila Nowacin z Zarządu Zieleni.

Wyjaśniła też, że Zarząd Zieleni przeanalizował koncepcję przygotowaną w 2016 roku przez zespół Katarzyny Łowickiej i zdecydował się podzielić ją na elementy do wykonania w pierwszej kolejności (aleje, chodniki, place, roślinność, ławki, śmietniki) oraz te, które przygotowane zostaną w kolejnych etapach (place zabaw, siłownie plenerowe). Jak zastrzegła, realizacja tych drugich uzależniona jest od finansowania. - Mogą to być dodatkowe środki, mogą to być nasze środki bieżące na zieleń lub być może udałoby się pozyskać dodatkowe środki w ramach budżetów obywatelskich - mówiła.

Urzędnicy określili też elementy projektu, których wykonania nie będą się podejmowali. Niestety, chodzi przede wszystkim o ścieżkę rowerową, a także targowisko czy obiekty sportowe. Nowacin tłumaczyła, że ich realizacja wykracza poza kompetencje Zarządu Zieleni.

Są też zmiany wynikające z faktu umiejscowienia parku na stropie tunelu. Trzeba będzie zrezygnować z wzniesień, które zastąpione zostaną skupiskami krzewów i - ponownie - z elementów wodnych. W ich miejsce proponowana jest roślinność ozdobna. Nowacin sygnalizowała również, że w kilku miejscach na docelowy kształt parku będą miały wpływ inwestycje zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach odtwarzania terenu nad tunelem - chodzi tu na przykład o parking przy osiedlu Kazury czy wał ziemny pomiędzy ulicami Rosoła i Nowoursynowską.

Szacowanie kosztów

Jak poinformowała przedstawicielka Zarządu Zieleni, środki na realizację parku w wysokości 10 milionów zostały zarezerwowane w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2023 (1,5 miliona) i 2024 (8,5 miliona). - Trzeciego lutego zwróciliśmy się o przesunięcie środków. Na ten rok mamy 200 tysięcy złotych na projektowanie, a na 2022 rok jest 800 tysięcy. Zakładamy, że opłata za cały duży projekt z uzgodnieniami wielobranżowymi może kosztować około miliona złotych, dlatego jest podzielona na dwa lata - przyznała Nowacin.

Ponadto zarząd zieleni szacuje, że w ramach inwestycji zasadzonych zostanie około 700 drzew, 28 tysięcy metrów kwadratowych krzewów, 400 tysięcy metrów kw. trawników czy 100 tys. m kw. łąk kwietnych, czy 400 tys. m kw. bylin. Same nasadzenia to koszt ponad 6 milionów złotych. Do tego dochodzą nawierzchnie za kolejne 6,7 milionów oraz elementy zagospodarowania terenu, takie jak ławki, rzeźba terenu czy atrakcje przy alei KEN (place zabaw, do gry w boule itd.) za blisko 2,5 miliona. A to oznacza znaczne przekroczenie założonego budżetu.

Park nad tunelem POW urząd dzielnicy

- Aby zrealizować powierzchnię parkową potrzebujemy około 16 milionów złotych. A Zarząd Zieleni ma w budżecie 10. Do tego dojedzie 300 tysięcy przekazanych z budżetu dzielnicy. Grupa warszawskich radnych: Ewa Janczar, Maciej Wyszyński, Tomasz Żyłka oraz Jarosław Szostakowski wystąpili z propozycją, aby zadanie inwestycyjne realizować także ze środków bieżących - poinformował burmistrz Ursynowa Robert Kempa. - Szacując, że część kosztów dotyczących nasadzeń będzie można zrealizować z budżetu Zarządu Zieleni czy zarządu dzielnicy, wychodzi, że na realizację parku zgodnie z projektem brakuje nam od dwóch do trzech milionów złotych - dodał.

Kempa zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski "niejednokrotnie zapewniał, że park powstanie". - Nie sądzę, aby pomimo trudnej sytuacji budżetowej miasta, znalezienie takie kwoty było problemem - ocenił. Burmistrz podkreślił, że bardzo cieszą go przewidziane w projekcie ilości drzew i krzewów. - To jest odpowiednik trzyletnich nasadzeń ze strony dzielnicy - stwierdził.

Park nad tunelem POW urząd dzielnicy

Kiedy rozpocznie się budowa parku?

Nowacin przekazała również kalendarium inwestycji. W pierwszych dwóch latach przewidziano czas na projektowanie, uzyskiwanie zgód oraz dokumentacji powykonawczej tunelu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Zakładamy, że pomiędzy marcem a kwietniem 2023 roku odbyłby się przetarg na realizację zieleni przedstawionej w koncepcji. Od maja 2023 do maja 2024 realizacja robót budowlanych oraz prac ogrodniczych - poinformowała urzędniczka.

- Jak już wiemy, istnieje ryzyko, że prace nad tunelem zakończą się dopiero w czwartym kwartale, czyli pół roku później, niż to było do niedawna deklarowane. Liczę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w miarę szybko poda realne terminy opóźnień, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Nie chcemy takiej sytuacji, że pracownia projektowa utknie i będzie musiała czekać na przekazanie dokumentacji powykonawczej - uzupełnił Kempa.

Przypomnijmy, że miejscy urzędnicy od kilku lat pracowali nad porozumieniem z drogowcami w sprawie przejęcia terenu nad tunelem obwodnicy. Dopóki nie trafi on w ręce miasta, nie będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych. Zanim do tego dojdzie, musi jednak zakończyć się budowa ursynowskiego odcinka POW, a drogi odbudowywane nad tunelem będą musiały zdobyć komplet decyzji związanych z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. Szerzej opisywaliśmy ten problem jesienią.

Autor:dg,kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl