Tu miało powstać centrum handlowe. Na części działki będzie skwer, drugą zlicytują

Sprecyzował, że w maju 2024 roku mieszkańcom zostanie udostępniony teren o powierzchni 3200 metrów kwadratowych z nowymi nasadzeniami zieleni oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi. "Powstaną m.in. boisko do koszykówki 3x3, stół do teqballu, stół do ping-ponga, poręcze do ćwiczeń, hamaki i inne meble miejskie" - napisał.