Na ten park Ursynów czeka od początku budowy obwodnicy. Niedługo zostanie wbita pierwsza łopata

Park z promenadą na odcinku dwóch kilometrów

- Znajdujemy się tuż nad tunelem obwodnicy. Dziennie przejeżdża nim kilkadziesiąt samochodów. Już niedługo, w ciągu najbliższych trzech lat, w tym samym miejscu pojawi się prawdziwa ostoja zieleni - mówiła Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy. - Inwestycję podzieliliśmy na sześć odcinków, tak by poszczególne z nich jak najszybciej oddawać mieszkańcom. Chcemy jeszcze w tym kwartale ogłosić przetarg, żeby pierwsze prace w terenie odbyły się w tym roku. Ale do tego potrzebujemy wsparcia radnych Warszawy - dodała.

Terminy po spotkaniu z projektantami

- Kiedy zaczynaliśmy ten projekt w 2016 roku, nie miałem stuprocentowej pewności czy uda nam się dotrzeć do tego etapu. Tymczasem jeszcze w tym kwartale ma być ogłoszony przetarg i mają rozpocząć się prace na pierwszych dwóch odcinkach inwestycji. Wiosną 2024 roku zakończą się prace na odcinku od alei KEN do ulicy Stryjeńskich, wiosną 2025 roku gotowy będzie odcinek od alei KEN do ulicy Rosoła, a do końca 2025 roku odcinki pomiędzy Rosoła a skarpą i od Pileckiego do Stryjeńskich – mówił Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów. - O szczegółowych rozwiązaniach i konkretnych terminach będziemy rozmawiali podczas spotkania z projektantami, które odbędzie się w marcu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Już dzisiaj, w imieniu Zarządu Zieleni i dzielnicy, serdecznie zapraszam na nie mieszkańców - dodał.