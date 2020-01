Boisko nie może powstać od lat. Przeszkody: hałas, lotnisko, roszczenia

Ursynowscy piłkarze trenują w innych dzielnicach, a ich kibice na mecze "u siebie" jeżdżą za nimi po Warszawie i okolicach. I nic nie wskazuje na to, że szybko to się zmieni. Powód: władze dzielnicy od ponad dekady mają problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na pełnowymiarowe boisko.

Rok 2008

Kiedy to się zmieni? Temat wraca jak bumerang – głównie przy okazji kolejnych wyborów samorządowych. Obiekt z trybunami i bieżnią lekkoatletyczną zapowiadali kolejno: Tomasz Mencina, Piotr Guział i urzędujący od 2014 roku do dziś Robert Kempa. Każdy z nich na wybudowanie boiska miał pomysł, ale pojawiły się też problemy.

Rok 2014

Dzielnica już wie: ludzie by protestowali

"Możliwe do zrealizowania jest powiększenie boiska do wymiarów sześćdziesiąt metrów szerokości i sto pięć długości, przy wykorzystaniu terenu po wschodniej stronie boiska, między obecnym ogrodzeniem i działkami. Przy takim rozwiązaniu nieunikniona będzie likwidacja bieżni, zmiany obecnej konstrukcji boiska, między innymi przesunięcie kotw mocujących powłokę balonu, konieczność przesunięcia oraz zamiany na większe lamp oświetleniowych oraz urządzeń ogrzewających balon" – opisuje Jakub Fiałek z urzędu dzielnicy.

"Jest to jedyny o tej długości, choć niepełnowymiarowy, obiekt lekkoatletyczny na terenie dzielnicy. Korzysta z niego młodzież szkolna oraz zawodnicy zrzeszeni w Akademickim Klubie Lekkoatletycznym. Na obiekcie odbywają się dzielnicowe zawody szkolne, jak również klubowe. Cieszy się on również bardzo dużym powodzeniem wśród biegaczy amatorów, których na terenie Ursynowa jest wielu. Zlikwidowanie jedynego tego typu obiektu do uprawiania lekkiej atletyki z pewnością spowoduje protesty środowiska biegaczy i lekkoatletów. Bardzo ograniczone zostałyby także możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego" – argumentuje Fiałek i zapewnia jednocześnie, że pozostałe ursynowskie boiska nie nadają się do przebudowy.