Azyle dla jeży w trzech parkach na Ursynowie

W trzech ursynowskich parkach powstaną cztery azyle dla jeży. - Wygrodzony teren, pełen liści to naturalne schronienie, miejsce bytowania i hibernacji dla tych zwierząt – informuje tamtejszy ratusz.

- Jeże to zwierzęta znajdujące się pod ochroną. Przygotowanie miejsc, w których mogą bezpiecznie i komfortowo przeczekać zimę, to kolejne działanie wynikające z troski o kolczastych mieszkańców naszej dzielnicy. Miejsca siedlisk jeży zgłaszali mieszkańcy, a my wybraliśmy kilka lokalizacji, w których tych zwierząt jest najwięcej - powiedział cytowany w komunikacie zastępca burmistrza Ursynowa Bartosz Dominiak.