Upomniał sąsiadów za głośne słuchanie disco-polo, został dźgnięty nożem. Dwie osoby z zarzutami

O awanturze na Siwierskiej informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl. Przed blokiem grupka osób słuchała głośnej muzyki, co przeszkadzało jednemu z mieszkańców. Mężczyzna upomniał ich przez okno. Jakiś czas później kobieta i mężczyzna, pojawili się przed jego mieszkaniem. Na klatce schodowej doszło do awantury i rękoczynów, w efekcie cała trójka trafiła do szpitala. Z ustaleń policji wynika, że napastnicy mieli przy sobie nóż oraz tłuczek do mięsa.