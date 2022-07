Upały w Warszawie. Gdzie szukać ochłody?

Do Polski dotarła właśnie kolejna fala dokuczliwych upałów. Termometry wskazują 30 stopni i więcej w niemal całym kraju. Podpowiadamy, gdzie można poszukać ochłody w Warszawie.

W sezonie letnim 2022 w Warszawie dostępnych jest sześć odkrytych kąpielisk. Pięć z nich to parki wodne lub baseny. Jedno to kąpielisko w naturalnym akwenie.

Jeziorko Czerniakowskie

Plaża i kąpielisko są usytuowane przy południowo-zachodniej części Jeziorka Czerniakowskiego na Mokotowie, wejście od ulicy Jeziornej. Do dyspozycji mieszkańców jest plaża z miejscem rekreacyjnym, kąpielisko z wytyczonym brodzikiem dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieli w jeziorku czuwają wyszkoleni ratownicy. Czystość wody jest badana przez sanepid i bezpieczna do pływania. Aktualny stan przydatności do kąpieli można śledzić w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim jest otwarte i strzeżone codziennie od godziny 9 do 19.

Park Wodny Moczydło

Ochłody w upalne dni można szukać m.in. w Parku Wodnym Moczydło przy Górczewskiej 69/73. Na terenie kompleksu dostępne są trzy baseny: sportowy o wymiarach 50x20 m i głębokości od 1,3 do 1,8 m, a także rekreacyjno-sportowy o maksymalnej głębokości 1,65 m. Znajduje się w nim m.in. kilka zjeżdżalń, sztuczna rzeka, sztuczna fala, brodzik dla dzieci, pływająca ścieżka, wspinalnia siatkowa oraz strefa rekreacyjna. Trzeci wydzielony akwen to wodny plac zabaw, z którego skorzystają najmłodsi amatorzy kąpieli pod chmurką - dzieci do lat siedmiu. Przygotowano atrakcje takie jak: kurtyny wodne, wiadra przelewowe, brodzik, zjeżdżalnia w kształcie żółwia, wulkan wodny z dołkami umożliwiającymi wspinaczkę oraz z stalową balustradą na szczycie umożliwiającą bezpieczna zabawę, plac zabaw mini wraz z dużym wiadrem przelewowym, kurtyną wodną i zjeżdżalnią.

Park Wodny Moczydło jest otwarty codziennie w godzinach od 9 do 19. Bilet normalny kosztuje 40 zł, ulgowy 25 zł. Wejście z Kartą Warszawiaka oraz Kartą Młodego Warszawiaka jest tańsze. Kosztuje odpowiednio: 32 i 20 zł.

Park Kultury w Powsinie

Odkryty basen kąpielowy w Parku Kultury w Powsinie przy Maślaków 1 składa się z: basenu głównego o wymiarach 25x12,5 m i głębokości do 1,8 m wyposażonego w spiralną zjeżdżalnię o długości 25 m, brodzika dla dzieci o wymiarach 16,5x8,5 m i głębokości do 0,4 m, placu wodnego z atrakcjami wodnymi oraz suchego placu zabaw w kształcie pirackiego statku.

W pobliżu basenów znajduje się też strefa wypoczynku pod pergolami, gdzie zainstalowano drewniane leżanki. Można też skorzystać z plażowych koszy.

Basen kąpielowy w Parku Kultury w Powsinie w czerwcu i lipcu jest czynny codziennie od 10 do 21, w sierpniu od 10 do 20. Całodniowy normalny bilet wstępu kosztuje 35 zł (z Kartą Warszawiaka 32,50), ulgowy - 25 zł (z Kartą Młodego Warszawiaka 22,50). Po godzinie 16 wstęp jest tańszy. Za bilet normalny zapłacimy 24,50 zł (z Kartą Warszawiaka 22), za ulgowy 17,50 (z Kartą Młodego Warszawiaka 15). Możliwe jest też wypożyczenie leżaka za 15 lub 10 zł. Wstęp dla dzieci do lat pięciu jest bezpłatny.

Park Szczęśliwicki

W Parku Szczęśliwickim otwarty na sezon letni jest odkryty basen prowadzony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na Ochocie. Sezonowy basen jest czynny codziennie od 9 do 19.

Obiekt składa się z: basenu pływackiego o długość 25x12,5 m, głębokości do 1,8 m, basenu rekreacyjnego z hydromasażem, zjeżdżalni rurowej o długości ponad 46 m oraz brodzika dla dzieci.

Bilet wstępu nie ma limitów czasowych. Normalny kosztuje 26,50 zł (z Karta Warszawiaka 21,50), ulgowy - 13,50 (z Kartą Młodego Warszawiaka 10). Można też zakupić bilet rodzinny. Dorosły i dwoje dzieci do lat 14 zapłacą 46,80; dwoje dorosłych i dziecko - 53 zł; natomiast dwoje dorosłych i dwoje dzieci - 66,50 zł.

Bilet wstępu dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną kosztuje 9 zł. Z bezpłatnego wstępu mogą korzystać weterani.

Ośrodek Inflancka

Otwarty obiekt do pływania oferuje również kompleks basenów przy Inflanckiej 8. Basen rekreacyjny wyposażony jest w zjeżdżalnię wodną o długości 55 m oraz zjeżdżalnię rodzinną 14 m. Wśród dodatkowych atrakcji są też wodne masaże, gejzery i kaskady. Z kolei brodziki posiadają zjeżdżalnie dla najmłodszych dzieci.

Baseny letnie przy Inflanckiej są otwarte codziennie w czerwcu i lipcu od 10 do 20, w sierpniu od 10 do 19. Bilet normalny kosztuje 31 zł (z Kartą Warszawiaka 25), ulgowy - 23 zł (z Kartą Młodego Warszawiaka 18). Po godzinie 15 wstęp jest tańszy. Normalny bilet kosztuje 26 zł, ulgowy 18 zł. Można zakupić również bilet rodzinny za 60 zł.

Baseny Kora

Baseny Kora znajdują się przy Wale Miedzeszyńskim 345. Kompleks składa się z dwóch części: basenowej oraz gastronomiczno-rekreacyjnej. Strefa basenowa w czerwcu, lipcu i sierpniu jest czynna od 9 do 19. Wejście do strefy gastronomicznej jest niezależne od basenów i jest bezpłatne.

Za całodzienny bilet normalny na strefę basenową zapłacimy 25 zł, ulgowy 15 zł. Bilet rodzinny kosztuje 60 zł. Po godzinie 16 jest taniej. Bilet normalny kosztuje 15 zł, ulgowy -10.

Kurtyny wodne

Ze względu na doskwierające mieszkańcom stolicy upały, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ustawiło w centrum miasta wodne kurtyny. Wodne pióropusze rozpryskują wodę na wysokość ok. 2 metrów.

Kurtyny wodne ustawione są w ośmiu lokalizacjach: na placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na placu Trzech Krzyży w okolicy pomnika Wincentego Witosa, na placu Konstytucji od strony ul. Waryńskiego, na ul. Floriańskiej przy bazylice Św. Floriana, na Bulwarze Flotylli Wiślanej, na Nowym Świecie przy ul. Smolnej i na Skwerze Hoovera.

