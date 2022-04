Unijna komisarz w punkcie dla uchodźców przy Dworcu Wschodnim 

Od początku wojny w Ukrainie do Warszawy dotarło około 700 tysięcy uchodźców. Z szacunków ratusza wynika, że około 300 tysięcy osób zdecydowało się pozostać w stolicy. Ich sytuacja oraz sposoby niesienia im pomocy były tematem spotkania wiceprezydenta Michała Olszewskiego z unijną komisarz Ylvą Johansson. Podczas wizyty w punkcie recepcyjnym przy Dworcu Zachodnim towarzyszyli im dyrektor Norwegian Refugee Council Dominika Arseniuk oraz prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Miejsce to zostało utworzone wspólnie przez miasto oraz wspomniane organizacje pozarządowe.

Zaznaczyła, że w tej sytuacji wszyscy muszą się zmobilizować do rzeczy, których wcześnie nie trzeba było robić. Jako przykład podała dyrektywę o ochronie tymczasowej. - To dyrektywa, która w Unii Europejskiej istnieje od 2001 roku, jednakże nigdy do tej pory nie musiała być wykorzystywana - powiedziała i wskazała, że dosłownie w tydzień po agresji Putina, ta dyrektywa została uruchomiona. - To niezwykle ważne, żeby osoby przybywające do Polski z Ukrainy, jako uchodźcy, mogły skorzystać z tej ochrony, zarejestrować się, tak, aby potem móc korzystać z wszystkich udogodnień na terenie całej Unii Europejskiej - oceniła.