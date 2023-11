Umowa na budowę parku nad tunelem obwodnicy podpisana, prace ruszą w przyszłym roku

W poniedziałek podpisano umowę na budowę parku linearnego nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie, inwestycja obiecywana była od 2016 roku. Park powstanie na 12 hektarach, zakończenie prac przewidziano na 2026 rok, a ich koszt to 43 miliony złotych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że stolica jest zazieleniona już w ponad 40 procentach. - Ale mieszkańcy cały czas zabiegają o to, by tej zieleni było jeszcze więcej. Dlatego między innymi tworzymy nowe parki – w tym parki linearne, jak ten na Ursynowie. To rzecz bez precedensu: dwukilometrowy park powstanie w bardzo trudnym miejscu, nad tunelem obwodnicy. Pojawi się ponad tysiąc drzew i setki tysięcy krzewów. Dzięki zróżnicowanemu zagospodarowaniu z parku będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy - dodał.

Wyjaśnił, że inwestycja została podzielona na etapy, tak żeby można było te etapy oddawać po kolei. - Mam nadzieję, że już w 2025 roku te pierwsze etapy będą zrealizowane, a w 2026 zakończona zostanie cała inwestycja. Park będzie pełnić różne funkcje, tak żeby wszyscy mieszkańcy Ursynowa mogli z niego skorzystać - podkreślił.

12 hektarów parku

Nowy park zajmie powierzchnię około 12 hektarów. Zamiast pasa zieleni na długości około dwóch kilometrów wzdłuż ulicy Płaskowickiej pojawi się bogata roślinność: około tysiąca drzew, ponad 100 tysięcy krzewów, pnącza, byliny i trawy ozdobne. Przez całą długość parku będzie biegła promenada, uzupełniona o nowy układ chodników i ścieżek spacerowych. Mieszkańcy skorzystają też m.in. ze strefy rekreacyjnej i drewnianego tarasu, który zaplanowano nad ogrodem deszczowym.

- To jedna z najważniejszych inwestycji, jeśli chodzi o Warszawę. Cieszy mnie, że wykonawca jest jednocześnie projektantem parku. To może znacznie uprościć proces. "Zaprojektuj i Wybuduj" to jest właśnie ten dobry model – powiedziała przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego w Radzie Warszawy Ewa Janczar. - Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w jej przygotowanie. Pierwszych efektów spodziewamy się już w przyszłym roku - dodała.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa podkreślił, że park nad obwodnicą będzie największą samorządową inwestycją na terenie Ursynowa od co najmniej kilkunastu lat. - W 2023 roku możemy nareszcie rozpocząć budowę. Cały czas na bieżąco, we współpracy z Zarządem Zieleni i panem prezydentem, będę pilnował, aby zaangażowane zostały wszystkie środki potrzebne do realizacji dodatkowych elementów w parku. Zrobię także wszystko, aby w najbliższym czasie powstał brakujący odcinek drogi rowerowej oraz rondo u zbiegu ulic Płaskowickiej i Lanciego - zapowiedział Robert Kempa.

Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa Park linearny na Ursynowie – wkrótce początek budowy | UM Warszawa

Park w sześciu odcinkach

Cała inwestycja obejmuje teren wzdłuż Płaskowickiej, na odcinku od Pileckiego do ulicy Nowoursynowskiej. Podzielono go na sześć odcinków, które będą realizowane etapami. Na każdym z odcinków zaprojektowano inne elementy charakterystyczne.

Na odcinku numer 1 (od Pileckiego do ulicy Stryjeńskich) pojawią się trzy niewielkie placyki. Na jednym z nich zamontowana zostanie wielofunkcyjna wiata z huśtawkami, stolikami czy ławkami. Na odcinku numer 2 (od ulicy Stryjeńskich do Braci Wagów) zaprojektowano rozległą polanę otoczoną roślinnością, a na odcinku numer 3 (od Braci Wagów do alei KEN) na placu wybudowana ma zostać fontanna posadzkowa, a w jej sąsiedztwie pojawi się duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem. Na tym odcinku zaplanowano też strefę rekreacyjną z urządzeniami do zabawy.

Na odcinku numer 4 (od alei KEN do Lanciego) wybudowany ma zostać ogród zmysłów; na odcinku numer 5 (od ulicy Lanciego do Rosoła) w pobliżu niewielkiego placyku z dwoma dużymi stołami piknikowymi posadzona zostanie roślinność inspirowana sadami, a na odcinku numer 6 (od Rosoła do ulicy Nowoursynowskiej) zmieni się kształt istniejącego nasypu. Mieszkańcy będą mogli wejść na jego szczyt. Po wschodniej stronie pojawi się wiata podobna do tej na odcinku nr 1.

Pierwsze prace ruszą w 2024 roku

Ratusz przekazał, że pierwsze prace, obejmujące odcinki numer 2 i 3, mają ruszyć w I kwartale 2024 roku. Z nowej zieleni na tym terenie mieszkańcy będą mogli skorzystać rok później. Dalsze etapy – odcinek numer 4, 5 i 6 – będą oddawane kolejno latem 2025 roku., jesienią 2025 roku i w I kwartale 2026 roku. Budowa odcinka numer 1 stanowi opcję dodatkową w ramach umowy.

Za realizację inwestycji odpowiada firma Palmett, która wykonała również projekt parku. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 42 miliony złotych, z czego ponad 33 miliony złotych dotyczą zakresu podstawowego prac: realizacji odcinków 2-6 oraz prac pielęgnacyjnych na odcinkach nr 2 i 3. Cała inwestycja powinna zakończyć się w 2025 roku. Udostępnienie całego parku mieszkańcom planowane jest na I kwartał 2026 roku.

Park obiecany w 2016 roku

O parku, który ma powstać nad Południową Obwodnicą Warszawy, pierwszy raz pisaliśmy w 2016 roku. Wówczas Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, liczył, że pierwsza łopata będzie wbita już w 2021. Co rusz jednak pojawiały się nowe problemy. Potrzebne było porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialną za budowę tunelu, a sama inwestycja złapała wielomiesięczne opóźnienie. Nie było też projektu oraz zabezpieczonych finansów. Przetarg udało się ogłosić w kwietniu tego roku, po siedmiu latach.

Autor:mg

Źródło: PAP