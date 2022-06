Goście z Ukrainy, 30 platform muzycznych. Tęczowo na ulicach Warszawy

ZTM informuje o kolejnych utrudnieniach. Wstrzymano ruch autobusowy w ciągu ulicy Marszałkowskiej od Królewskiej do ronda Dmowskiego.

Autobusy nie jeżdżą również przez Aleje Jerozolimskie od ronda Czterdziestolatka do ulicy Kruczej oraz ulicą Waryńskiego od placu Konstytucji do ronda Jazdy Polskiej i aleją Armii Ludowej od ronda Jazdy Polskiej do alei Niepodległości.