Ulicami Muranowa przejdzie Marsz Pamięci

Ku czci nauczycieli

Jak zaznaczyła Monika Krawczyk, dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, tegoroczny marsz jest poświęcony nauczycielom. - W ekstremalnych warunkach getta nie stracili wiary w wartość edukacji i wzorców moralnych, które starali się przekazać uczniom. Do ostatnich dni przed wywózką towarzyszyli swoim podopiecznym w nauce czytania i pisania czy przygotowaniach do matury. Wielu z nich poszło wraz z uczniami na Umschlagplatz - powiedziała Krawczyk.

Trasa Marszu Pamięci. Zmiany w komunikacji

Marsz pamięci ruszy sprzed pomnika Umschlagplatz o godzinie 18. Jego uczestnicy przejdą ulicami Stawki, Dubois, Anielewicza, Świętojerską, wzdłuż Ogrodu Krasińskich do ulicy Stare Nalewki. Tam stanie specjalnie przygotowana na to wydarzenie instalacja artystyczna "Ławki" zaprojektowana przez architekta Jakuba Szczęsnego, którą będzie można oglądać do 31 sierpnia. Na zakończenie marszu przygotowano we współpracy z Instytutem Mieczysława Wajnberga premierę utworu elektroakustycznego "Nie zaszło u nas nic nowego" na podstawie "Dziennika" Abrahama Lewina w kameralnej obsadzie na skrzypce (Maria Sławek), flet (Ania Karpowicz), głos (Marta Grzywacz) i syntezator (Krzysztof Kozłowski).