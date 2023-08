Ulica Piękna zyska nowy asfalt, prace przy wiaduktach Trasy Łazienkowskiej

Jak poinformował ratusz, warszawscy drogowcy dzięki dodatkowym środkom finansowym, przekazanym przez Radę Warszawy, zaplanowali na ten rok prace na 27 ulicach. Wśród nich znalazła się także ulica Piękna. Na odcinku od Alej Ujazdowskich – do skrzyżowania z ulicą Wiejską – drogowcy wymienią podbudowę i krawężniki, a także ułożą nowy asfalt. Remontowany fragment Pięknej zostanie wyłączony z ruchu od piątku, 4 sierpnia, do końca miesiąca.

Objazd poprowadzi Alejami Ujazdowskimi – przez plac Trzech Krzyży i ulicami Książęcą oraz Rozbrat. W ten sposób będą kursowały także autobusy linii 107 i 159 w stronę Chełmskiej i Elektrociepłowni Siekierki. W kierunku pętli Esperanto i CH Blue City przejadą przez ulicę Czerniakowską, Solec, Trasą Łazienkowską do Alej Ujazdowskich.

Ulica Myśliwiecka zostanie zamknięta

Ograniczenie liczby aut na ulicach Pięknej, Myśliwieckiej i Górnośląskiej wykorzystają budowniczowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Będzie to dla nich najlepszy moment na zamknięcie ulicy Myśliwieckiej i odbudowanie jej wlotu na rondo Sedlaczka. Równocześnie z zamknięciem Pięknej – tj. w piątek, 4 sierpnia – robotnicy wyłączą z ruchu ulicę Myśliwiecką na odcinku od ulicy Hoene-Wrońskiego do ronda Sedlaczka. Na skrzyżowaniu tym kierowcy będą mogli przejechać tylko na wprost – z Rozbrat w Myśliwiecką (w stronę Szwoleżerów) i w drugą stronę. Nadal będzie tu obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca wakacji.