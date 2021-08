Ulewa podmyła podwórko przy Żelaznej i odsłoniła przedwojenną piwnicę

Do redakcji Kontaktu 24 zgłosiła się pani Agnieszka, zaniepokojona o bezpieczeństwo mieszkańców podwórka przy Żelaznej 75. Jak przekazała, po ubiegłotygodniowej ulewie woda wypłukała otwór, ukazujący dawną, prawdopodobnie przedwojenną piwnicę. - Wezwane służby przez tydzień nie zrobiły nic. Głównie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola nie reaguje na zagrożenie, jakie stanowi to miejsce. Jest to podwórko, gdzie mieszkają osoby starsze, dzieci oraz osoby wychodzące z psami. Kto będzie odpowiadał za to, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku? - pytała kobieta.