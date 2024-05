Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali podejrzanego o serię kradzieży. 30-latek ukrył się w schowku na pościel, gdy policjanci weszli do mieszkania jego partnerki.

- Podejrzany w jednej z restauracji przy ulicy Chmielnej wykorzystał zaufanie poznanego chwilę wcześniej mężczyzny oraz jego chwilową nieuwagę. Przelał z konta bankowego pokrzywdzonego blisko 10 tysięcy złotych - przekazał sierż. szt. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. - Ci sami policjanci ustalili, że podejrzany w drogeriach przy ulicy Marszałkowskiej i Kruczej ukradł kilka szczoteczek do zębów o łącznej wartości ponad 2000 złotych - dodał.

Policjanci odwiedzili mężczyznę w mieszkaniu jego partnerki przy Belwederskiej. - Zaskoczony wizytą policjantów wszedł do schowka na pościel, gdy ci niespodziewanie zapukali do drzwi mieszkania, w którym się ukrywał. Został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I - poinformował Pacyniak.