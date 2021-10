Ukradł dynie z przedszkolnego ogródka, następnego dnia je zwrócił. "Ruszyło go sumienie"

Z ogródka przy jednym z przedszkoli we Włochach zostały skradzione dynie. Miały posłużyć do zrobienia prezentów na Dzień Nauczyciela. Sprawcę najwyraźniej ruszyło sumienie, bo dwa dni później warzywa zostały porzucone przed ogrodzeniem placówki. Sprawę opisała "Gazeta Stołeczna".

Dynie skradziono z ogródka

Historię kradzieży pani Malwina opisała na jednej z sąsiedzkich grup na Facebooku, co poruszyło lokalną społeczność. Wiele osób oferowało pomoc. Chcieli kupić i przywieźć dynie do przedszkola, aby starania dzieci nie poszły na marne. Pracownicy stwierdzili, że doceniają chęć pomocy, ale nie skorzystali z propozycji.

Ważna lekcja, także dla dzieci

Dwa dni później nastąpił nieoczekiwany zwrot. Do redakcji "Stołecznej" zadzwoniła pani Malwina i poinformowała, że dynie udało się odzyskać. - Dozorca podczas porannego obchodu zauważył, że skradzione dynie leżą za płotem przy naszym ogródku. Kiedy przyszłam później do pracy, podbiegła do mnie gromadka dzieci i zaczęła wykrzykiwać, że "mamy nasze dynie!" - opowiedziała "Stołecznej" nauczycielka. Potwierdziła również, że znalezione przy ogrodzeniu warzywa to na pewno te same, które jej podopieczni pielęgnowali przez ostatnie miesiące.