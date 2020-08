Zasady bezpieczeństwa w kościołach. Księża mają założyć maseczki

Zasłanianie ust i nosa

Druga zasada odnosi się do duchownych, którzy również powinni zasłaniać nos i usta, gdy nie sprawują eucharystii. "Ksiądz kardynał zaleca również, by księża koncelebrujący mszę świętą stosowali maseczki" - zaznacza ks. Śliwiński.

Kolejną ważną rzeczą jest zapewnienie w kościołach i kaplicach płynów do dezynfekcji rąk, które będą dostępne dla wiernych. Zaleca się także, by księża i szafarze dezynfekowali dłonie przed udzielaniem komunii.

Zasady udzielania komunii świętej

Są także szczegółowe wytyczne co do sposobu jej podawania komunii. Dopóki trwa pandemia, rekomendowane jest udzielanie jej na dłoń wiernego. "Pamiętajmy jednocześnie, że nie wolno odmówić komunii świętej ani do ust, ani na rękę" - przypomina ks. Śliwiński. Zalecenia sanitarne sugerują także udzielanie jej w dwóch odrębnych miejscach - zależnie od sposobu. Jeśli warunki w parafii nie pozwalają na taki rozdział, przedstawiciele archidiecezji proponują, by najpierw udzielać komunii wiernym, którzy przyjmą ją na dłoń, a następnie osobom przyjmującym ją bezpośrednio do ust.