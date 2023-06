Uciekał przed policją, skoczył z balkonu. W garażu miał kradziony samochód

Policjanci zatrzymali 29-latka podejrzanego o paserstwo kradzionego samochodu. Pojazd został odzyskany. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz do siedmiu i pół roku więzienia.

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko poinformowała, że do kradzieży hondy z Wawra doszło w nocy z 30 na 31 maja. - Właściciel samochodu, w środę rano zgłosił kradzież na policję - powiedziała policjantka.

Sprawą zajęli się policjanci ze specgrupy "Skorpion", działającej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI. Wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie ustalili, że najprawdopodobniej w tę sprawę zamieszany był 29-latek, który był doskonale znany kryminalnym. - To dzięki ich wcześniejszym działaniom, mężczyzna był notowany za paserstwo samochodu - wyjaśniła.

- Informacja o tym, że na jego posesji może być skradziona honda, była sygnałem do rozpoczęcia działań, pod tym adresem. "Skorpiony" razem z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zjawili się tam w odpowiednim momencie - podała.

Próbował uciekać przez balkon

Po krótkiej obserwacji policjanci weszli na podwórko 29-latka. - W pomieszczeniu gospodarczym kryminalni znaleźli hondę. Mężczyzna, będący w ich zainteresowaniu, przebywał w domu. Otoczyli budynek i próbowali dostać się do środka. 29-latek, gdy zorientował się, że ma do czynienia z policją, podjął próbę ucieczki, skacząc z balkonu. Nie miał jednak żadnych szans. Policjanci go obezwładnili - zaznaczyła.