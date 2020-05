Opłata za śmieci miała być uzależniona od zużycia wody. Ratusz: stawki muszą być ponownie przeliczone

Jak zaznaczyła, bezpośrednim powodem skierowania projektu wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja przepisów w lipcu 2019 roku. "Obecnie firmy płacą rażąco niskie stawki za gospodarkę odpadami komunalnymi, ponieważ blokuje to ustawa" - wyjaśniają urzędnicy i zwracają uwagę, że stawka ta nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy stolicy.

Do sprawy odniósł się też radny Prawa i Sprawiedliwości. ""Sukces! Wiceprezydent Michał Olszewski zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad komisji oraz jutrzejszej sesji uchwał z drakońskimi podwyżkami za wywóz śmieci w Warszawie" - napisał na Twitterze Szpądrowski.

Uzależniona od ilości zużytej wody

Wiceprezydent, zapytany o szacunki co do spadku bądź wzrostu opłat, powiedział, że "punkt przecięcia" jest na gospodarstwie dwuosobowym. Więcej zapłacą gospodarstwa liczące ponad dwie osoby, a mniej, czasem zdecydowanie - gospodarstwa jednoosobowe. Olszewski zastrzegał, że to tylko szacunki, bo wszystko zależy od zużycia wody. Wzrostu opłat mogą jednak spodziewać się rodziny z dziećmi, mieszkające w blokach