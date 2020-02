"Brzmi to jak ponury żart", "nic się nie zmieni", "hańba". Komentarze po decyzji wojewody

"Brzmi to jak ponury żart"

Aktywiści miejscy omówili argumenty w czterech punktach. W pierwszym odnoszą się do stwierdzenia wojewody, że po wprowadzeniu do projektu uchwały uwag nie przeprowadzono trybu konsultacji od nowa. "To nonsens, bo idąc tym tropem za każdym razem, gdyby były uwagi, trzeba by całość procedury przeprowadzać na nowo. Przy tym Wojewoda powołuje się wymóg zapewnienia partycypacji obywateli - brzmi to jak ponury żart w ustach przedstawiciela władzy PiS, która nocą przepycha ustawy napisane na kolanie przez Parlament" - czytamy na stronie MJN.­