151 tysięcy numerów PESEL, 18 tysięcy uczniów w szkołach, 289 noworodków w szpitalach

Z budżetu państwa na pomoc uchodźcom z Ukrainy do Warszawy trafiło 280 milionów złotych. Z tego 218 milionów złotych to tzw. 40 plus wypłacane na utrzymanie uchodźców. Z własnego budżetu Warszawa przeznaczyła na pomoc 51 milionów złotych, w tym siedem milionów z rezerwy kryzysowej.

Aktualne dane dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy podał na czwartkowej sesji Rady Warszawy - w imieniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego - szef biura bezpieczeństwa Michał Domaradzki. Przyznał on, że choć w najbliższym czasie można się spodziewać rosnącej liczby uchodźców, to na razie jest ona mniej więcej stała. Tyle samo osób z Ukrainy do stolicy przyjeżdża, co ją opuszcza.