- Wszystkie prace miały zakończyć się do końca września, ale myślę, że uda nam się to wcześniej. Już teraz zapraszam na otwarcie tymczasowego targowiska trzeciego sierpnia - powiedziała prezes spółki. Dodała, że wynajęte już zostały praktycznie wszystkie pawilony. Podkreśliła, że według wyliczeń, zapewniono miejsce do handlu około 60 proc. kupców, którzy stracili stoiska w pożarze hali.