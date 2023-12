Był ścigany czerwoną notą Interpolu. Cudzoziemiec zatrzymany na stołecznym lotnisku

Obywatel Tunezji był poszukiwany za fałszerstwa. Został zatrzymany przez polską straż graniczną podczas odprawy na lot do Belgii.

- Do zatrzymania mężczyzny doszło w piątek, 1 grudnia 2023 roku na Lotnisku Chopina podczas odprawy pasażerów na lot do Belgii - przekazała Bielec. - Dzisiaj (w poniedziałek - red.) cudzoziemiec pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Granicznej zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie wobec niego zostaną przeprowadzone dalsze czynności w sprawie - podsumowała.