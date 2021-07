Tunel pod Ursynowem prawie gotowy. Kiedy otwarcie? "Wrzesień jest terminem możliwym"

Systemy bezpieczeństwa w tunelu

- Prace budowlane dobiegają końca. W tej chwili finalizowane jest oznakowanie poziome i pionowe. Zgrywane i uruchamiane są poszczególne systemy. Przechodzimy do fazy testowej, tak żeby finalnie w Centrum Zarządzania Tunelem znajdującym się przy ulicy Płaskowickiej, można było sterować i nadzorować za pomocą 170 kamer przez 24 godziny na dobę bezpieczeństwem w tym tunelu - mówił dziennikarzom Jarosław Wąsowski, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA. Zaznaczył, że tunel pod Ursynowem ma długość 2335 metrów i będzie najdłuższym tunelem w Polsce.

- Tunel wyposażony jest w szereg systemów bezpieczeństwa. Nad każdym pasem ruchu znajduje się liniowa czujka pożarowa. Ponadto, w tunelu zainstalowano zaawansowany technicznie system wentylacji poprzecznej z oddzielnymi kanałami: wyciągowym i nawiewowym. Tunel wyposażony jest w dedykowany system oświetlenia ledowego, dostosowany do warunków przejazdu, a także systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - wyliczał Wąsowski.

W razie zagrożenia natychmiast zamykany jest wjazd do tunelu i uruchamia się system oddymiający. W tym czasie włącza się system napowietrzający.

"Wrzesień jest terminem możliwym do uzyskania"

Jak informują drogowcy, obecnie przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkownie. Zanim tunel zostanie oddany do użytku, musi przejść kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Drogowcy wciąż jednak nie podają dokładnej daty oddania tunelu. Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski wskazywał, że realnym terminem jest wrzesień. - Będziemy się starali, aby na jesień droga została udostępniona kierowcom. Patrząc optymistycznie, wrzesień jest terminem możliwym do uzyskania - mówił.

Tuż po zakończonej wizycie technicznej GDDKiA podkreśliła w komunikacie, że tunel "to skomplikowany obiekt oraz pierwszy, takiej długości tunel drogowy realizowany w ciągu drogi ekspresowej", dlatego trudno jest wskazać konkretną datę otwarcia. "Szacujemy, że kierowcy pojadą tunelem za około dwa miesiące" - napisano.

Przekładany termin otwarcia

Termin ukończenia Południowej Obwodnicy Warszawy był już kilkukrotnie przesuwany. Pierwotnie cała, składająca się z trzech etapów inwestycja, miała być oddana w sierpniu 2020 roku. Dopiero w grudniu, tuż przed świętami, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej. W przypadku tunelu pod Ursynowem, zgodnie z aneksem do umowy, wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku.