Tunel połączy dwie Pragi. Jest umowa na projekt

Tobiasz Bocheński, nowy wojewoda mazowiecki zapowiedział, że będzie przyglądał się, jak ocenił, absurdalnym pomysłom forsowanym przez stołeczny ratusz. Powiedział też o swoim stosunku do Pałacu Kultury i Nauki. - Uważam, że jest to symbol komunistycznej władzy nad Polską i pomnik Stalina, i nie powinno go być - stwierdził.