Tunel POW jednak bez fotoradarów

W drugiej połowie sierpnia Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że przed wjazdami do tunelu POW zostaną zainstalowane dwa fotoradary , jako tymczasowe rozwiązanie do momentu zakupu i instalacji odcinkowego pomiaru prędkości.

Obawy przed powtórką z S8

GITD zmienił front i poinformował, że tymczasowo zainstalowane zostaną dwa fotoradary. "CANARD GITD zainstaluje dwa stacjonarne urządzenia rejestrujące. Wprowadzenie kontroli z wykorzystaniem tzw. fotoradarów jest już realizowane, oczywiście we współpracy i za zgodą GDDKiA oraz rozwiązanie to uzyskało także pozytywną opinię Policji, w której podkreślono, że ich instalacja wpłynie pozytywnie na stan bezpieczeństwa. Jest to rozwiązanie tymczasowe. CANARD w tym czasie będzie prowadził prace zmierzające do zakupu i montażu odcinkowych pomiarów prędkości" - informowała nas Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa GITD.