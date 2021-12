Tunel POW z odcinkowym pomiarem prędkości. Są już kamery na wjazdach i wyjazdach

W tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy są już kamery odcinkowego pomiaru prędkości. W poniedziałek mają przejść legalizację oraz odbiór techniczny, co będzie ostatnim krokiem przed ich uruchomieniem. Urządzenia będą kontrolowały kierowców na wszystkich trzech jezdniach w obu kierunkach. Dozwolona prędkość to maksymalnie 80 kilometrów na godzinę.

Generalny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował w czwartek, że w tunelu trasy ekspresowej S2 na Ursynowie będą prowadzone odcinkowe pomiary prędkości. O wprowadzenie takiego rozwiązania od dawna apelowali mieszkańcy, aktywiści oraz władze dzielnicy. Drogowcy zmieniali kilkukrotnie zdanie. Najpierw przekonywali, że montaż takich urządzeń nie jest konieczny. Potem zapadła decyzja, że przed wjazdami do tunelu staną fotoradary, które będą batem na piratów drogowych do czasu zakupu i montażu odcinkowego pomiaru prędkości.

Jesienią okazało się jednak, że z tymczasowego rozwiązania zrezygnowano. Wyjaśnieniem tego zwrotu akcji jest wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do GITD, by do tunelu POW przenieść urządzenia z budowanej na Śląsku autostrady A1. W tamtym miejscu od początku były wykorzystywane jako rozwiązanie tymczasowe, które miało między innymi zapewnić bezpieczeństwo ekipom wykonawcy.

W tunelu POW pojedziemy maksymalnie 80 km/h

Rzeczniczka GITD Monika Niżniak przekazała, że w tunelu jest już 12 kamer pomiarowych. - Do montażu kamer zamontowanych na wjazdach i wyjazdach z tunelu, wykorzystano infrastrukturę (bramownice, portale tunelu) znajdującą się na tym odcinku drogi. Urządzenia zostały zamontowane w tym tygodniu - poinformowała. I dodała, że jeszcze w czwartek pracownicy Okręgowego Urzędu Miar przeprowadzą wzorcowanie odcinka, a następnie - zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez GDDKiA - w poniedziałek, 20 grudnia planowana jest legalizacja oraz odbiór techniczny urządzeń.

Jak wskazała Niżniak, urządzenia powinny być gotowe do pracy tuż po odbiorach. - Zgodnie z przyjętymi procedurami urządzenia powinny przejść testy obejmujące między innymi ocenę prawidłowości przesyłu danych do systemu centralnego CANARD. Testy zgodnie z przyjętymi standardami powinny odbywać się pod ruchem. Planowane jest więc przeprowadzenie testów po oddaniu tunelu do użytku - podała.

Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW Krzysztof Nalewajko / GDDKiA

- System odcinkowego pomiaru prędkości wyliczy średnią prędkość pojazdu na kontrolowanym odcinku na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka. W tunelu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Po weryfikacji zarejestrowanego naruszenia wszczęte zostaną czynności w sprawie o wykroczenie. Do właściciela pojazdu, którym naruszono przepisy, przesłany zostanie komplet oświadczeń - przekazała.

Koszt montażu urządzeń w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy wyniesie około 200 tysięcy złotych.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości PAP

Kiedy otwarcie tunelu POW?

W środę w tunelu ursynowskiego odcinka POW odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych, w których wzięli przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Stołecznej Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz GDDKiA. Ćwiczeniom przyglądali się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski.

Konstanty Radziwiłł poinformował podczas ćwiczeń, że jeżeli rekomendacje będą pozytywne, to decyzja o dopuszczeniu tunelu do użytkowania będzie mogła być wydana "niedługo". - Podejmując decyzję o dopuszczeniu do użytkowania wydam również jednocześnie zarządzenie o procedurach towarzyszących zamykania i otwierania tunelu. Myślę, że jest szansa zrobienia tego w najkrótszym czasie, jaki jest możliwy i mam nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższych kilku dni - powiedział wojewoda mazowiecki.

Wcześniej rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska w rozmowie z PAP podkreśliła, że otwarcie ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Warszawa Wilanów wraz z tunelem odbędzie się po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i zgody wojewody mazowieckiego. - Jeżeli w tym tygodniu otrzymamy niezbędne decyzje a wykonawca zakończy przygotowania do wprowadzenia stałej organizacji ruchu, jest możliwe oddanie do ruchu ursynowskiego odcinka S2 w poniedziałek, 20 grudnia - podkreśliła Tarnowska.

Przygotowania do otwarcia tunelu POW

