Tunel pod Ursynowem. Drogowcy pokazali przejazd

Prace przy budowie POW na Ursynowie toczą się na odcinku 4,6 kilometra. Wykonawca prowadzi roboty w tunelu i nad nim. Jego długość to ponad dwa kilometry. Po ukończeniu będzie on jednym z najdłuższych tuneli w Polsce. Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska przekazała najnowsze informacje dotyczące postępów na placu budowy.

- W nawie północnej tunelu położono już około jednego kilometra podbudowy betonowej, przedostatniej warstwy konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej. To na niej będzie układana nawierzchnia z betonu cementowego, taka jak na oddanych do ruchu dwóch odcinkach S2 POW, pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska - powiedziała Tarnowska.

- Podbudowa betonowa leży w zachodniej części tunelu, a w tym tygodniu układano ją również w południowej nawie. Na jej wschodnim końcu układano warstwę mrozoochronną oraz kruszywo, na które później ułożona zostanie podbudowa betonowa. Te same warstwy konstrukcji zostaną ułożone również na obu sekcjach tunelu, gdzie wcześniej wykonano płytę denną - tłumaczyła.

Znika dziura po wykopie

- Na ulicy Płaskowickiej, w kierunku ulicy Branickiego, na lewej jezdni wykonana została warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast pomiędzy ulicami Rosoła i Cynamonową ułożono podbudowę z kruszywa. Po zachodniej stronie alei KEN prowadzone są roboty brukarskie, podobnie jak na zachodniej jezdni ulicy Rosoła, gdzie kierowcy mają do dyspozycji wschodnią część ulicy - wyliczyła.

Przypomnijmy, że mieszkańcy Ursynowa oczekują budowy parku linearnego nad tunelem obwodnicy. Jak opisywaliśmy jesienią ubiegłego roku, miejscy urzędnicy od kilku lat pracują nad porozumieniem z drogowcami w sprawie przejęcia terenu, na którym miałby on powstać. Dopóki nie trafi on w ręce miasta, nie będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych. Zanim do tego dojdzie musi jednak zakończyć się budowa ursynowskiego odcinka obwodnicy, a drogi odbudowywane nad tunelem będą musiały zdobyć komplet decyzji związanych z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu.