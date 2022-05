Chodnik, droga rowerowa, tramwaj. Porozumienie w sprawie tunelu pod Dworcem Wschodnim

Stołeczny ratusz zapewniał, że nie zrezygnuje z budowy tunelu pod Dworcem Wschodnim podczas remontu linii średnicowej, jednak pod koniec 2021 roku okazało się, że na ważną inwestycję może zabraknąć pieniędzy. Jak we wrześniu mówiła nam rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk, na ten cel jest potrzebne od 40 do nawet 100 milionów złotych. Urzędnicy chcieli, aby inwestycję sfinansowała Unia Europejska. To wymagało jednak zgody kolejarzy. W grudniu ubiegłego roku urzędnicy zapewniali, że rozmowy z kolejarzami trwają, choć żaden oficjalny dokument nie został podpisany.