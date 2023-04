Podczas spaceru zauważyła "coś rudego" w trawie. "Była jeszcze ślepa, leżała zagrzebana w kępie z liści i traw"

W Wawrze kobieta spacerująca w lesie zauważyła coś rudego wśród traw. Okazało się, że to mała wiewiórka. Przyjechał po nią Ekopatrol. Wiewiórka trafiła do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Lasów Miejskich.

Droga do wiewiórki wytyczona przez zgłaszającą | Straż Miejska Warszawa

Droga do wiewiórki wytyczona przez zgłaszającą | Straż Miejska Warszawa

- Gdy przyjechaliśmy na miejsce, nie mieliśmy żadnych problemów, by trafić do wiewiórki. Zgłaszająca bardzo dobrze oznaczyła nam, jak dotrzeć do maluszka. Trzytygodniowa samiczka, jeszcze ślepa, leżała zagrzebana w kępie liści i traw. Była więc dobrze ukryta i nie groziło jej wychłodzenie – powiedziała młodszy inspektor Roma Nawrocka z Ekopatrolu warszawskiej straży miejskiej.