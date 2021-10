Trzytonowy zbiornik z tlenem dotarł do Szpitala Południowego

W piątek do Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie leczeni są pacjenci z COVID-19, dostarczono trzytonowy zbiornik z tlenem z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak przekazała przedstawicielka stołecznego ratusza, w czwartek rozpoczęła się rozbudowa wewnętrznej sieci tlenowej. - Chcemy jak najszybciej wznowić przyjęcia pacjentów - podkreśliła.

W środę po południu w Szpitalu Południowym doszło do usterki technicznej instalacji tlenowej. Ze względu na dużą liczbę pacjentów, instalacja była przeciążona ponad dwukrotnie, co powodowało jej dalsze nadmierne zużywanie się. Dlatego w środę spotkał się podwójny sztab kryzysowy wojewodą mazowieckim i władzami Warszawy. Wojewoda zadeklarował pomoc i zwrócił się do premiera o udostępnienie trzytonowego zbiornika tlenowego z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.