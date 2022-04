Trzy warianty Trasy Mostu Skłodowskiej-Curie. Jest przetarg na koncepcję

czytaj dalej

W krótkim odstępie czasu doszło do dwóch zdarzeń z udziałem tramwajów. Na rondzie Żaba w wyniku gwałtownego hamowania składu z wózka wypadło półroczne dziecko. Z kolei na Obozowej doszło do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym. Kierująca autem trafiła do szpitala.