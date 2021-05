Budowa trzeciej linii metra. Jest pierwszy przetarg na prace przygotowawcze

Ratusz poinformował w środę, że prace przedprojektowe polegają na przygotowaniu dokumentacji, która pozwoli w przyszłości na ogłoszenie przetargu na budowę trzeciej linii metra w formule "projektuj i buduj". Oferty można składać do 28 czerwca. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 18 miesięcy na wykonanie kompletu prac.

Sześć zadań dla przyszłego wykonawcy

Do jego obowiązków będzie należało przygotowanie projektu koncepcyjnego, czyli opracowania dostarczającego podstawowe założenia lokalizacyjne, techniczne i własnościowe. Kolejne etapy to ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na istniejącą zabudowę oraz ocena stanu budynków w okolicy przyszłej trzeciej linii. Wybrana firma będzie musiała również przygotować analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje sąsiadujących budynków i przebywających w nich ludzi.

W ramach prac przedprojektowych powstanie również dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska. Ostatnim etapem jest przygotowanie tak zwanego "programu funkcjonalno-użytkowego". Zawiera on opis wymaganej dokumentacji projektowej i budowlanej oraz wytyczne dotyczące przyszłej inwestycji i sposobu jej przygotowania. Na tym etapie powstają takie dokumenty jak Specyfikacja Techniczną Wykonania i raport końcowy z projektu koncepcyjnego. Wykonawca przygotowuje też mapę do celów projektowych i wskazuje zajętość terenów pod inwestycję.

"Udział w postepowaniu mogą wziąć wykonawcy posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia, zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz dysponujący odpowiednim zapleczem technicznym i zawodowym" - informuje ratusz.

Przebieg trzeciej linii metra

Częścią przyszłej trzeciej linii ma być funkcjonująca już od kilku lat stacja Stadion Narodowy. Od niej w kierunku wschodnim metro pojedzie na stację Dworzec Wschodni, by dalej odbić na południe w stronę stacji: Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Początkowo nowy odcinek połączy Pragę Południe z centrum stolicy, a później docelowo - także z Ochotą i Mokotowem. Pierwszy etap ma zakończyć się w 2028 roku.

Nie wszyscy są jednak przekonani, co do słuszności tej inwestycji. Przebieg przyszłej trzeciej linii metra krytykują między innymi aktywiści. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić tramwaj.