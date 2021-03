Studium dla trzeciej linii metra ujawnione: budowa na granicy opłacalności, nie ma w nim jednej stacji

Metro Warszawskie w końcu opublikowało studium techniczne dla trzeciej linii metra przez Pragę Południe. Z raportu wynika, że tylko jeden z trzech analizowanych wariantów jest rentowny i to pod warunkiem, że zostanie w przyszłości wydłużony przez Wisłę na Mokotów. Jednoczesna budowa tramwaju na Gocław, zdaniem autorów analizy, jest nieekonomiczna. A na mapach publikowanych przez miasto pojawiła się dodatkowa stacja, której nie było w studium.

Autorzy studium ocenili, że najkorzystniejszy jest wariant drugi. Dlaczego? Wskazali, że "niewątpliwą zaletą Wariantu 2 jest możliwość przedłużenia linii metra z Gocławia na lewą stronę Wisły". Ponadto ma korzystniejsze, niż wariant pierwszy, powiązanie z planowaną Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. W tym przebiegu zaplanowano dwie odnogi prowadzące do STP - na wschód od stacji Dworzec Wschodni oraz na północ od stacji Mińska. Trzecią zaletą według autorów raportu jest wydajniejszy układ geometryczny torów "pozwalającym na zwiększenie prędkości ruchu pociągów, a w efekcie skrócenie czasu przejazdu".

Jak czytamy w podsumowaniu raportu, uzasadnienie ekonomiczne ma jedynie wariant drugi, jeśli zostanie wydłużony przez Wisłę na Mokotów. "O efektywności I etapu realizacji III linii metra (Etap I Praga) w głównej mierze będzie decydować jej przedłużenie w ramach kolejnego etapu budowy tej linii (Etap II Mokotów). Do analiz przyjęto przebieg metra na odcinku Gocław – Służewiec (południowy Mokotów). Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedłużenie przez stację Racławicka (stacja na I linii metra) jako jedyne pozwala przekroczyć próg efektywności ekonomicznej" - napisano w raporcie. Przedłużenie przez stację Wilanowska uznano za nieefektywne. Jednak autorzy zastrzegają, że na obecnym etapie żaden z dwóch wariantów przedłużenia linii przez Mokotów nie powinien być przesądzony. Wskazano, że przebieg przez Wilanowską należy uściślić. Rekomenduje się również pogłębioną analizę demograficzną w otoczeniu takiego przebiegu trzeciej linii.

W przypadku wariantu trzeciego, który jest zasadniczo rozwinięciem wybranego przez miasto wariantu drugiego z odgałęzieniem w kierunku Gocławka i węzła Marsa, autorzy raportu napisali, że analiza "nie przyniosła pełnego rozstrzygnięcia dotyczącego wytycznych realizacyjnych". Ich zdaniem prace nad takim przebiegiem powinny być kontynuowane. Po przedłużeniu linii przez Wisłę przebieg może okazać się bardziej rentowny niż ten wybrany, który zakłada dla podróżujących w kierunku Gocławka przesiadkę na stacji Wiatraczna do innych środków komunikacji.

Nieekonomiczny tramwaj na Gocław

Autorzy analizy odnieśli się również do kwestii jednoczesnej budowy tramwaju na Gocław. Uznali, że nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. "Jednoczesna z budową metra, realizacja trasy tramwajowej byłaby niezgodna z zasadami hierarchiczności środków transportu, w kontekście roli jaką pełni system metra. Stwierdzono, że funkcjonowanie trasy tramwajowej na Gocław będzie obniżać efektywność III linii metra w związku z przejęciem części pasażerów" - czytamy w raporcie. Jednocześnie autorzy analizy twierdzą, że przejęcie nie będzie duże i może wynieść w szczycie komunikacyjnym około 300 do 400 pasażerów na godzinę. Podnoszą również argument, że tramwaj nie zasili metra dodatkowymi pasażerami.