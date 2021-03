Trzeci akt oskarżenia przeciwko Babci Kasi. "Miała uderzyć policjanta drzewcem flagi"

Kolejny akt oskarżenia przeciwko aktywistce Katarzynie A. wpłynął do sądu. Kobietę znów oskarżono o naruszenie nietykalności policjanta.

15 marca Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście zakończyła śledztwo przeciwko Babci Kasi. Katarzyna A. została oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji "podczas wykonywania obowiązków służbowych". Czyn opisany w art. 222 p. 1 Kodeksu karnego zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Prokurator opisał popełniony przez Babcię Kasię występek jako czyn o charakterze chuligańskim, co zgodnie z artykułem 57a Kk oznacza, że skazując sąd "wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę". Z ustaleń prokuratury wynika, że aktywistka miała uderzyć policjanta w głowę drzewcem flagi. Do zdarzenia doszło 11 stycznia na placu Konstytucji, gdzie trwała manifestacja przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego.

Kolejny akt oskarżenia

To już trzeci akt oskarżenia przeciwko Babci Kasi skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Pod koniec lutego do tego samego sądu Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ przesłała akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A. dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej policjanta 10 listopada 2020 roku przy ul. Krakowskie Przedmieście.