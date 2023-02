Trzech nastolatków chciało oszukać 94-latka. Senior mógł stracić ogromną kwotę

czytaj dalej

Do aresztu trafił 42-letni kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie rowerzysty w Dalboszku (Mazowieckie). Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku i ukrywał się. By go odnaleźć policjanci przeanalizowali kilkaset samochodów. Kluczowe w tej operacji okazały drobne fragmenty samochodu, znalezione na miejscu wypadku.