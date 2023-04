Trzaskowski upomina się o trzy miliardy na inwestycje dla Warszawy. "Gdzie są te pieniądze panie premierze?"

W styczniu premier Mateusz Morawiecki publicznie zadeklarował przekazanie Warszawie trzech miliardów złotych na kluczowe inwestycje. Jak informuje stołeczny ratusz, do tej pory samorząd nie otrzymał tych środków. Władze stolicy cały czas czekają na odpowiedź szefa rządu na pisma kierowane do niego w tej sprawie.

W połowie grudnia ubiegłego roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skierował do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o wsparcie finansowe dla kluczowych inwestycji, których wartość została oszacowana na kwotę 12 miliardów złotych. Wśród nich ratusz wymienia: budowę odcinka II linii metra na Bemowie, odcinka III linii metra na Pradze-Południe wraz zakupem taboru, stacji Muranów i Plac Konstytucji na I linii metra, obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, Trasy Tysiąclecia na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Kijowskiej, odcinka Trasy Mostu Północnego czy przebudowę Wału Miedzeszyńskiego. Na liście znalazły się także zadania inwestycyjne z zakresu kultury: budowa Teatru Rozmaitości, sali koncertowej Sinfonii Varsovii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego.