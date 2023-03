Rano pociąg wjechał na zły tor, potem duże opóźnienia. Dotknęły także Rafała Trzaskowskiego

Debiut nowej linii Szybkiej Kolei Miejskiej wypadł niefortunnie. Rano w okolicach stacji Warszawa Zachodnia pociąg wjechał na zły tor. Opóźnienia sięgały godziny, ich ofiarą padli także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i marszałek Mazowsza Adam Struzik. Wszystkich problemów nie udało się opanować do popołudniowego szczytu, o czym informują przewoźnicy. - To opóźnienia wtórne - tłumaczą kolejarze.

- Komisja wyjaśni, dlaczego pociąg SKM z Piaseczna do Warszawy Głównej, w okolicy stacji Warszawa Zachodnia, wjechał na niewłaściwy tor - powiedział rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Poinformował, że do zdarzenia doszło około godziny 7.45. - Nie było zagrożenia dla zdrowia i życia pasażerów i innych pociągów. Po 15 minutach pociąg ruszył w dalszą drogę. Obecnie sytuacja na sieci jest stabilna - dodał rzecznik.

Zarząd Transportu Miejskiego informował o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym (stacja Warszawa Zachodnia). Szybka Kolej Miejska przekazała w mediach społecznościowych, że pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach były opóźnione do około 45 minut.

Wpadka podczas inauguracji

Utrudnienia popsuły oficjalną inaugurację nowej linii SKM z Piaseczna, w którym uczestniczyli m.in.: prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna, prezes SKM Alan Beroud czy dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. Samorządowcy zaprosili rano dziennikarzy na dworzec w Piasecznie, by zaprezentować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Po briefingu mieli przejechać nową SKM-ką do stacji Warszawa Główna. Ale nie dojechali. Jak relacjonował dziennikarz "Gazety Stołecznej" Jarosław Osowski, "po komunikacie o rosnącym opóźn. (...) przesiedli się do autobusu w al. Żwirki i Wigury".

Wcześniej prezydent i marszałek zachwalali nowe połączenie z Piasecznem. - Cały czas staramy się rozwijać sieć połączeń na obszarze metropolii warszawskiej, która powinna działać jako jeden, wspólny organizm, między innymi właśnie pod względem komunikacyjnym - mówił prezydent Rafał Trzaskowski.

– Cieszę się, że mieszkańcy metropolii warszawskiej otrzymują dziś nowe, kolejne połączenia kolejowe. Cały czas rozwijamy zintegrowaną siatkę połączeń komunikacyjnych, a mieszkańcy Warszawy i okolicznych gmin mogą korzystać ze wspólnego biletu - honorowanego w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej, ale również na liniach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - zauważył Adam Struzik.

Opóźnienia powtórzyły się po południu

Jak się okazało, poranne opóźnienia powtórzyły się po południu. Około godziny 13 Szybka Kolej Miejska przekazała, że "na stacji Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników". "W związku z tym, pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut" - czytamy w komunikacie.

Przed opóźnieniami ostrzega też Ewa Oraczewska z biura prasowego Kolei Mazowieckich. "W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. oraz dodatkowymi komplikacjami w przejezdności stacji Warszawa Zachodnia, powstałymi w porannym szczycie przewozowym, występują opóźnienia w ruchu pociągów" - wskazała w komunikacie.

Natomiast Karol Jakubowski z PKP PLK twierdzi, że aktualnie pociągi kursują zgodnie z rozkładem. - To zdarzenie (poranne - red.) miało wpływ na ruch pociągów na warszawskim węźle kolejowym, ale obecnie pociągi kursują zgodnie z rozkładem. Jeśli są jakieś opóźnienia, to mogą to być opóźnienia wtórne - wskazał Jakubowski.

Pierwszy poniedziałek z nową linią

W niedzielę zadebiutowała linia S4, która połączyła Piaseczno z Warszawą, Legionowem i Wieliszewem przez stację Warszawa Gdańska. W dni powszednie z Piaseczna do Wieliszewa kursuje 19, a z Wieliszewa do Piaseczna - 18 pociągów. Mieszkańcy Piaseczna i okolic od poniedziałku do piątku mają również do dyspozycji (od 13 marca) pociągi linii S40, które jadą do stacji Warszawa Główna.

Jak informowała w ubiegłym tygodniu spółka PKP PLK, w niedzielę weszła w życie nowa korekta rozkładu jazdy dla pociągów dalekobieżnych. Podróżni zyskali bezpośrednie połączenie linii radomskiej z warszawską linią obwodową. "12 marca pociągi pojadą po nowym wiadukcie kolejowym wybudowanym w ramach inwestycji na Warszawie Zachodniej. Obiekt umożliwi bezpośrednie połączenie linii radomskiej z linią obwodową. Zapewnione zostaną sprawne połączenia między Radomiem, Warką i Piasecznem a Modlinem, Legionowem i Wieliszewem" - informowała w komunikacie spółka.

Prezydent Rafał Trzaskowski i burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz w pociągu SKM E. Lach . UM Warszawa

SKM na stacji w Piasecznie E.Lach / UM Warszawa

