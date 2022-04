Namiot cyrkowy złożył się pod naporem śniegu

Do zdarzenia doszło około godziny 10 przy ulicy Wybrzeże Puckie. - W wyniku dużych opadów śniegu środek namiotu złożył się - powiedział Bartosz Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wybrzeże Helskie | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Najwięcej zgłoszeń na Mazowszu

Od północy do godz. 10.30 w sobotę strażacy w kraju interweniowali 1332 razy z powodu padającego śniegu i silnego wiatru – poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski.

Najczęściej, bo 668 razy, wyjeżdżali do zdarzeń w woj. mazowieckim. 320 razy interweniowali w woj. lubelskim, a 101 w woj. świętokrzyskim.

Od północy do godziny 8.00 w sobotę straż pożarna zanotowała 830 zdarzeń. Do godziny 10.30, w dwie i pół godziny, liczba ta wzrosła o ponad pół tysiąca. Tylko w piątek, pierwszego dnia kwietnia, strażacy wyjechali do 1031 zdarzeń związanych ze śniegiem i silnym wiatrem. Wezwania dotyczą głównie połamanych gałęzi i drzew przewróconych pod ciężarem śniegu. Nikt nie został ranny.