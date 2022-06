Wielka rywalizacja "ludzi z żelaza". Kilometry zamkniętych ulic i zmiany w komunikacji miejskiej

czytaj dalej

Trwa kontrola w centrum dla uchodźców z Ukrainy w Global Expo przy Modlińskiej. Wykryto rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez spółkę - operatora punktu - liczbą osób tam przebywających a stanem faktycznym. W dodatku pojawiły się "poważne wątpliwości co do możliwości funkcjonowania ośrodka w tym miejscu", związane z prawem do dysponowania obiektem. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował w piątek, że zakwaterowane tam osoby będą przewożone do Nadarzyna do Ptak Expo.