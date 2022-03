Jak pojadą autobusy po otwarciu drugiej linii metra na Targówku? Proponowane zmiany

Budowa drugiej linii metra na Bródnie powinna zakończyć się latem tego roku. Nasza kamera sprawdziła, jak stacja Kondratowicza wygląda na kilka miesięcy przed otwarciem. W czwartek miasto pokazało propozycje zmian tras autobusów na Targówku. Zostaną omówione z mieszkańcami na konsultacjach społecznych.

Na prawym brzegu Wisły powstają trzy nowe stacje drugiej linii metra: C19 Zacisze, C20 Kondratowicza i C21 Bródno. To ostatni etap budowy wschodniego odcinka podziemnej kolejki. Metro Warszawskie zapowiada, że zgodnie z harmonogramem prace zakończą się w sierpniu. Z kolei portal transportpubliczny.pl informował, powołując się na dwa niezależne źródła, że nowe stacje na Targówku otwarte zostaną 10 września. Na razie urzędnicy nie potwierdzili oficjalnie tych doniesień.

Pod koniec stycznia Metro Warszawskie informowało, że budowa nowych stacji na Bródnie wkracza na ostatnią prostą prac wykończeniowych. "Powoli elementy konstrukcyjne zaczynają znikać pod docelowymi okładzinami kamiennymi wewnątrz stacji, a na zewnątrz pojawiają się docelowe detale architektoniczne" - pisali urzędnicy w mediach społecznościowych..

Budowa stacji metra Kondratowicza TVN24

Komunikacja miejska po otwarciu metra na Targówku

Otwarcie nowych stacji metra będzie oznaczało zmiany tras i rozkładów jazdy autobusów miejskich. We wtorek ruszyły konsultacje w tej sprawie. W tym tygodniu mogą w nich wziąć udział mieszkańcy czterech dzielnic: Bemowa, Ursusa, Targówka i Białołęki. Spotkania odbywają się online. Na kwiecień urzędnicy zaplanowali także serię konsultacji w formule stacjonarnej.

Propozycje zmian związanych z uruchomieniem nowych stacji metra na Targówku są już znane. Jak podało miasto, trasa linii autobusowej 500 nie zmieni się, 169 wróci na trasę sprzed budowy metra. Autobusy linii 112 także będą jeździły na Targówku bez zmian, natomiast na Bemowie trasa zostałaby skrócona do Nowego Bemowa. "Niewielkie zmiany tras, w porównaniu z dziś obowiązującymi, chcemy wprowadzić dla autobusów linii 145, 156 – tak aby jak najlepiej dowoziły do stacji metra Kondratowicza; dodatkowo 156 skierujemy do osiedla Zacisze Wilno" - czytamy w komunikacie na ten temat.

Schemat dojazdu komunikacją miejska do stacji metra Schemat dojazdu komunikacji miejskiej do stacji Kondratowicza | WTP Schemat dojazdu komunikacji miejskiej do stacji Bródno | WTP Schemat dojazdu komunikacji miejskiej do stacji Zacisze | WTP

Do stacji metra dojeżdżałyby także autobusy linii 104, 134, 176, 199, 204, 240, 245, 256 i 527. Przestałyby jeździć autobusy linii 160, 412, E-9 bo ich relacje zastąpią autobusy innych linii oraz metro. Podobnie ma się stać z dwiema liniami tramwajowymi – relację Bródno–Dw. Wileński–Targowa–Centrum zapewni metro M2, tak więc tramwaje linii 25 mogłyby przestać kursować a uruchomionej na czas budowy metra linii 41 jako 17 pojechałyby od al. Jana Pawła II na Tarchomin Kościelny. Pozostanie "czwórka" czyli bezpośrednie połączenie tramwajowe Bródna z Dworcem Wileńskim i centrum.

Propozycje tras autobusów

Szczegóły proponowanych zmian:

Trasa linii 104 zostałaby skrócona do najbliższej stacji metra, co usprawniłoby komunikację z rejonu ulic Białołęckiej i Echa Leśne do metra.

Linia 104 - trasa WTP

Autobusy linii 112 kursowałyby częściej (w godzinach szczytu co 10 minut) na trasie z Marek do Nowego Bemowa i zapewniały sprawne połączenie ze stacją metra osiedli zlokalizowanych w rejonie Trasy Toruńskiej.

Linia 112 - trasa WTP

WTP zaproponował skrócenie trasy linii 118 do Powiśla, wycofanie z trasy S8 i Wisłostrady gdzie autobusy mają trudności z przejazdem. Na Powiśle z Bródna dojadą pociągi metra M2.

Linia 118 - trasa WTP

Dla linii 120 WTP przygotował korektę trasy – autobusy dojechałyby do metra ulicami Malborską i L. Kondratowicza, z większą niż dziś częstotliwością, co 15 minut. Na ulicy Głębockiej, razem z linią 256, autobusy podjeżdżałyby na przystanek co siedem i pół minuty. Utrzymane zostałoby tym samym bezpośrednie połączenie wschodniej Białołęki i Targówka Mieszkaniowego z Dworcem Wschodnim.

Linia 120 - trasa WTP

Z kolei linia 126 przejęłaby na Tarchominie część trasy linii 314. Zapewniłaby też całotygodniowe połączenie zachodniej Białołęki ze strefą przemysłową na Żeraniu Wschodnim oraz z centrum handlowym na Annopolu. Razem ze 145 i 156 umożliwiłaby dojazd do stacji metra Kondratowicza z ulicy Bartniczej, Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej.

Linia 126 - trasa WTP

Zaproponowano, by linię 132 połączyć z linią E-9 w jedną całotygodniową linię o numerze 132 i skierować ulicą Głębocką, zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem rozbudowy sieci WTP na Białołęce. Trasa połączyłaby wschodnią Białołękę z linią metra M1 oraz Żoliborzem i Bielanami.

Linia 132 - trasa WTP

Linia 134 - jej autobusy miałyby być skierowane do linii metra M2 zamiast do linii M1. Pasażerów zabiorą co 15 minut w szczycie, co 30 poza nim i co 30 w święta. Wraz z kursami skróconymi zapewniłaby dojazd z osiedla Zielona Dolina i południowej części ulicy Ostródzkiej do stacji metra Bródno.

Linia 134 - trasa WTP

Linia 145 - obecna trasa byłaby w większość stałą trasą tej linii. Autobusy 145 zapewnią dojazd do stacji Kondratowicza z ulicy Bartniczej, Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej.

Linia 145 - trasa WTP

Linia 156 - linia ta wspomagałaby w dowozie do metra z ulic Bartniczej, Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej autobusy linii 126 i 145. Zmieniłaby się też jedna z pętli – za 256 autobusy 156 pojechałyby do pętli PKP Zacisze Wilno.

Linia 156 - trasa WTP

Linia 176 - autobusy tej linii miałyby być skierowane do najbliższej stacji metra Bródno, gdzie bezpośrednio dowiozłyby pasażerów z Choszczówki, Płud i Marcelina.

Linia 176 - trasa WTP

Autobusy linii 199 zapewniłyby dowóz do stacji metra Kondratowicza i dalej do pętli Bródno-Podgrodzie. Dzięki temu mieszkańcy Ząbek zyskaliby możliwość przesiadki z metra do wszystkich linii obsługujących to miasto tj. 145, 199 i 245.

Linia 199 - trasa WTP

Linia 204 mogłaby być skierowana do stacji metra Bródno. Dowiezie wtedy do metra Bródno pasażerów z ulicy Białołęckiej, na odcinku: Ostródzka – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Grodzisk zastąpi linię 132 zachowując połączenie poprzeczne rejonu ulicy Ostródzkiej z Grodziskiem i Lewandowem. "Do obsługi tej linii skierujemy dłuższe autobusy, zwiększona będzie częstotliwość kursowania" - zapewniono.

Linia 204 - trasa WTP

Linia 233 - zostałaby nową, całotygodniową linią, która zastąpiłaby linię 333 na wydłużonej trasie. Zapewni połączenie Kępy Tarchomińskiej i Bukowa z tramwajami i szkołami na Nowodworach oraz z obszarem Tarchomina, poprawi dojazd z ulicy J. Mehoffera do tramwaju na Światowida a na Nowodworach przejmie część dawnej trasy linii 126.

Linia 233 - trasa WTP

Dla linii 240 zaproponowano skrócenie trasy do najbliższej stacji metra w Warszawie – Kondratowicza. Zmiany poprawią punktualność i komunikację osiedli przy ulicy Słonecznej w Markach oraz zapewnią dowóz z obszaru Lewandowa do metra.

Linia 240 - trasa WTP

Linia 245 - tak jak w przypadku linii 199 - zostałaby skierowana do stacji metra Kondratowicza i dalej do pętli Bródno-Podgrodzie.

Linia 245 - trasa WTP

Linia 256 - w jej przypadku zaproponowano skrócenie trasy tej linii do najbliższej stacji linii metra M2, czyli stacji Kondratowicza i zwiększenie częstotliwości jej kursowania w godzinach szczytu oraz przywrócenie jej funkcjonowania w weekendy. Na ulicy Głębockiej rozkład zostałby skoordynowany z linią 120 i autobusy zawoziłyby pasażerów do stacji Kondratowicza co siedem i pół minuty w godzinach szczytu.

Linia 256 - trasa WTP

Linia 262 - po otwarciu ulicy Władysława Łokietka autobusy linii 262 pojechałyby trasą ustaloną w trakcie konsultacji związanych z otwarciem stacji Trocka. Termin wprowadzenia zmian uzależniony jest od wybudowania przez urząd dzielnicy Targówek przystanków na ulicach Krośniewickiej, Kościeliskiej i Władysława Łokietka.

Linia 262 - trasa WTP

Dla linii 314 zaproponowano utrzymanie połączenia północnej części ulicy Ostródzkiej ze szkołami na Ostródzkiej i M. Hemara, ulic Białołęckiej i Daniszewskiej z tramwajami na Żeraniu Wschodnim i wschodniej Białołęki ze strefą przemysłową w obszarze Żerania wschodniego. Jednocześnie zachodnia część trasy do Tarchomina zostałaby przejęta przez linię 126.

Linia 314 - trasa WTP

356 byłaby nową linią, która zapewniłaby połączenie Targówka Mieszkaniowego ze szkołami przy ulicy Mieszka I w dni nauki szkolnej oraz przejęła połączenie z obszaru Targówka Przemysłowego do Dworca Wschodniego po skierowanej do osiedla Wilno linii 156.

Linia 356 - trasa WTP

Linia 527 zostałaby główną linią dowozową do najbliższej stacji metra Kondratowicza z osiedla Derby. Linie 160 i 527 zostałyby połączone w jedną linię 527, która będzie funkcjonowała jako metrobus czyli autobusowe przedłużenie metra na wschodnią Białołękę, z częstotliwością zbliżoną do linii M2. Na przystanki podjeżdżałyby co cztery minuty w szczycie oraz co 10 minut w pozostałych porach.

Linia 527 - trasa WTP

Konsultacje społeczne online

We wtorek rozpoczęły się pierwsze konsultacje online dla Bemowa i Ursusa. Na kanale ZTM w portalu YouTube będzie dostępny zapis spotkania. Zaplanowane zostały także dyżury online w niedzielę o godz. 11. W czasie takiego spotkania pokazana zostanie prezentacja o proponowanych korektach oraz będzie czas na dyskusję (aby wziąć w niej udział trzeba wysłać maila na adres konsultacje@ztm.waw.pl i podać datę spotkania, link aktywacyjny zostanie przesłany w mailu zwrotnym).

Konsultacje na temat propozycji zmian w lewobrzeżnej Warszawie odbędą się 10 kwietnia o godz. 11, a na temat propozycji zmian w prawobrzeżnej Warszawie - 24 kwietnia o godz. 11. "Podczas spotkań online będzie możliwość zabrania głos w dyskusji z fonią i wizją lub jedynie przysłuchiwać się rozmowie" - zaznaczył ratusz. Spotkania odbędą się również w formie otwartej w dzielnicach: Targówek, Białołęka, Bemowo, Ursus.

Spotkania odbędą się:

- 5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 398 przy Rembrandta 8, w godz. 17-20; - 6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 82 przy Górczewskiej 201, w godz. 17-20; - 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 368 przy Ostródzkiej 175, w godz. 18-20.30; - 13 kwietnia w Ośrodku Kultury Arsus przy Traktorzystów 14, w godz. 17-20; - 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 356 przy Głębockiej 66, w godz. 18-20.30.

Swoje wnioski - do 7 maja - można będzie zgłaszać także drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.waw.pl. Efektem tych konsultacji mają być zaprezentowane w czerwcu przez ZTM propozycje zmian, które będą wdrażane po uruchomieniu nowych odcinków metra.

W czerwcu ZTM przedstawi wypracowane z mieszkańcami propozycje zmian w komunikacji miejskiej, które będzie wdrażał po uruchomieniu nowych odcinków metra.

Zmiany na Kondratowicza

Zbliżający się koniec prac przy rozbudowie drugiej linii metra na Bródnie oznacza zmiany także na powierzchni. Drogowcy zapowiadają, że ulica Kondratowicza "zmieni się przy tej okazji nie do poznania". Przebudowa dotyczy ponad półtorakilometrowego odcinka - od św. Wincentego do Rembielińskiej. Obie jezdnie zostaną do siebie przysunięte. Po obu stronach wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, pojawi się 700 nowych drzew, które łącznie z już nasadzonymi mają stworzyć "aleję tysiąca drzew". Parkowanie będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Drogowcy zapowiadali wcześniej, że wykonawca podziemnej kolejki odtwarza tereny nad stacjami Bródno (u zbiegu Kondratowicza i Rembielińskiej) i Kondratowicza (na wysokości urzędu dzielnicy). Prace w tym rejonie wchodzą w ostatnią fazę. Zakończą się wraz z oddaniem do użytku samych stacji, w sierpniu tego roku. Ale główna przebudowa Kondratowicza potrwa dłużej - do końca roku.

Ulica Kondratowicza - wizualizacja Urząd miasta

Autor:kk, katke

Źródło: tvnwarszawa.pl